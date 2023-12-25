Воспользуйтесь этими приемами, когда " градус" в отношениях начнет повышаться.

Немногие обстоятельства столь эмоционально провокационны, как зимние праздники, особенно те, которые сосредоточены вокруг подарков, приготовления пищи и путешествий. У людей, которые испытывают стресс во время праздников, есть веские причины, потому что праздничное давление является как финансовым, так и социальным. Хотя вышеупомянутые факторы часто вызывают беспокойство, именно воссоединение членов большой семьи или тех, кого не видят часто, нередко вызывает уникальный тип разочарования. Об этом в статье для портала Psychology Today пишет психолог Сет Майерс.

По его словам, поскольку воссоединения семьи, как правило, непродолжительны, такие встречи не являются эффективной площадкой для противостояния давним оскорблениям или попытки побудить к значительным изменениям в поведении другого человека. Лица, участвующие в семейных встречах во время праздничного сезона, будут полезны для себя и всей семейной системы, если они сознательно отдают приоритет предотвращению ссор, когда они вместе.

Психолог предлагает обратить внимание на приведенные ниже советы, если вы планируете воссоединиться с большой семьей во время периода праздников.

Видео дня

Подготовьте ответы на конкретные сценарии, которые могут вас разозлить или расстроить.

Спросите себя, что вас расстраивало во время предыдущих встреч с членами семьи. Есть ли кто-нибудь, кто вас расстроил? Или есть несколько других участников, которые беспокоили вас раньше? Спросите себя, есть ли какая-либо конкретная тема или линия вопросов, которые вас особенно расстраивают.

Наконец, подумайте о точных сценариях, когда такие вещи имели место в прошлом. Имели ли прошлые ссоры место, сидя за большим обеденным столом со многими членами семьи, или же это было случайностью. Понимание компонентов неприятного сценария имеет решающее значение для предотвращения будущих неприятных или даже взрывных сценариев.

Обратите внимание на разницу между реакцией и паузой.

Следующая цитата обычно приписывается австрийскому психиатру Виктору Франклу (хотя установлено, что конкретная цитата не найдена): "между стимулом и реакцией есть пространство. В этом пространстве нашей силы выбирать нашу реакцию лежит наш рост и свобода". Эта блестящая, проницательная цитата напоминает нам, что мы, люди, обладаем способностью к саморефлексии и паузе.

По словам Майерса, большинство людей считают, что споры приносят мало положительных эффектов. Хотя эмоциональная реакция на что-то, что вас разозлило или расстроило, понятна, но не обязательно мудра. Разумно спросить себя, как вы можете ответить таким образом, чтобы соответствовать нескольким критериям: принять то, что вы не можете изменить, и определить, как сохранить собственное хорошее настроение.

Убедитесь, что у вас есть здоровый выход, если разговор начинает становиться спорным.

Поскольку вы не можете контролировать поведение другого человека, очень важно, чтобы у вас был план, как должным образом исключить себя из провокационной ситуации, чтобы не стать соучастником спора. Например, физическое оправдание, чтобы воспользоваться туалетом, дает вам возможность побыть одному, сделать несколько глубоких вдохов и помнить, что ваше намерение состоит в том, чтобы наслаждаться днем, а не наполнять его ненужным конфликтом.

Другие примеры включают извинения, чтобы сделать телефонный звонок или проверить кого-то или что-то, что может быть дома, в машине или где-то еще, в зависимости от того, где вы находитесь.

Заранее назначьте "вознаграждение" за то, что вы пройдете праздники без какого-либо конфликта.

Есть причина, по которой родители используют системы вознаграждения со своими детьми: они эффективны. Та же логика применима к взрослым, поскольку вы будете более внимательны к своим импульсам и поведению в окружении членов большой семьи, если знаете, что получите награду за то, что ладите со всеми.

Если вы можете провести праздничные мероприятия с членами семьи без ссор, определите, какая награда будет разумной. Для некоторых это может быть массаж или недорогой подарок, доставленный к вашей двери; для других это может быть аксессуар для одного из ваших хобби или билет на веселое предстоящее мероприятие.

Последнее напоминание

Хотя небольшие награды и подарки могут иметь определенную ценность, правда в том, что самая большая награда - это моменты в жизни, когда вы приятно удивляете себя своим поведением. В частности, вы можете почувствовать глубокую гордость и облегчение в ситуации, когда в прошлом вы резко бросались или падали на другой уровень, но вместо этого удивляли себя, оказываясь добрым, терпеливым и дружелюбным.

Таким образом, вы получаете максимальную выгоду: хотя другие могут вас разочаровать, вы, по крайней мере, не разочаровываете себя своим поведением.

Рождество-2023

24 декабря по новому церковному календарю отмечают Рождественский сочельник. Так называют в народе подвечерие Рождества Христова, одного из крупнейших церковных праздников.

Также УНИАН сообщал о новом православном календаре на декабрь 2023 года. С 1 сентября Православная церковь Украины перешла на новый церковный календарь - новоюлианский. В связи с этим все непереходные праздники - те, которые имеют фиксированную дату (в частности, и Рождество) - отныне отмечаются на 13 дней раньше.

Вас также могут заинтересовать новости: