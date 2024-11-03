Кашемир - роскошный материал, но вещи из него очень легко испортить неправильным уходом.

Одежда из кашемира – жемчужина каждого гардероба, ведь это одна из самых мягких и роскошных тканей на рынке. Однако она требует бережного, а главное правильного ухода.

Как известно, кашемир – очень деликатная ткань, и при неправильном обращении она может потерять первоначальный вид. Ресурс Real Simple рассказал, как правильно стирать одежду из кашемира, чтобы она служила как можно дольше.

Что учесть перед стиркой: важные нюансы

Изделия из кашемира необязательно сдавать в химчистку, их можно постирать и дома. Но касается это не всех категорий одежды. К примеру, вязаные свитера вы можете стирать самостоятельно, а вот пальто, пиджаки лучше отдавать специалистам, чтобы изделие не потеряло форму.

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Лучший способ очистки вещей из кашемира – ручная стирка. И есть несколько этапов этого процесса, ни один из которых пропускать нельзя. О них поговорим далее.

Этапы стирки изделий из кашемира

1. Предварительная обработка пятен

Поскольку кашемир – деликатная ткань, обрабатывать пятна нужно осторожно. Присыпьте жирные пятна кукурузным крахмалом и оставьте на три-четыре часа, чтобы жир впитался. Для остальных пятен можете нанести на ткань несколько капель средства для стирки шерсти. Оставьте его поработать на 10-15 минут.

Если у вас сложное пятно от красителя или чернил, обратитесь в химчистку – там есть специальные средства для работы с такого рода загрязнениями.

2. Приготовление раствора для стирки

Для стирки кашемира никогда нельзя использовать горячую воду, поэтому налейте в миску прохладную. Добавьте туда небольшое количество средства для стирки и размешайте.

3. Замачивание

Положите кашемировое изделие в раствор для стирки и убедитесь, что оно полностью набралось водой. Осторожно прополощите вещь и оставьте на 15-30 минут в миске.

4. Полоскание

Осторожно выньте кашемировое изделие из воды, стараясь не растянуть ткань. Слейте раствор и наберите в миску чистую воду. Прополощите вещь и осторожно отожмите лишнюю воду, но не сминайте материал. Если вода кажется слишком мыльной, повторите этот этап еще несколько раз.

5. Сушка

Положите кашемировое изделие на чистое полотенце и скрутите его, чтобы оно могло впитать лишнюю воду. После этого разложите вещь на сухом полотенце. Не кладите изделие возле источника тепла или под прямыми солнечными лучами. Через несколько часов переверните изделие, чтобы ускорить сушку (полотенце можно заменить на сухое).

Как сохранить одежду из кашемира на годы

Есть несколько ключевых советов, которые помогут вам сохранить вещи из кашемира на годы. Во-первых, не стирайте их слишком часто. Лучше надевайте под кашемировый свитер футболку – она будет поглощать пот и запахи тела.

Выводите пятна сразу, не откладывайте это на потом. Кроме того, помните, что между каждым выходом в изделии из кашемира стоит оставлять минимум 24 часа, чтобы волокна материала восстановили свою форму, а влага испарилась.

Небольшие разрывы или дырки в швах лучше исправлять как можно скорее, чтобы предотвратить дальнейшее повреждение ткани. Если же кашемировые изделия смялись, не гладьте их. Повесьте их на мягкую вешалку и используйте отпариватель для одежды, чтобы помочь волокнам вернуться в первоначальную форму.

Также, храня кашемир, не забудьте воспользоваться пакетиками с кедровой стружкой или лавандой, чтобы отпугнуть вредителей.

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