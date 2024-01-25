Певица говорит, что ее мама была б не против такого решения.

Недавно певица Тоня Матвиенко выставила на благотворительный аукцион драгоценное кольцо покойной мамы Нины Митрофановны. Об этом сообщила ведущая "Ближе к звездам" Натали Солоник у себя в Instagram.

"В темные времена важно согреваться добрыми, светлыми делами и помогать тем, кто отстаивает каждое наше завтра", - написала она, раскрывая подробности лота.

Оказалось, что накануне Нового года телеканал ТЕТ совместно с проектом "Ближе к звездам" провел благотворительный аукцион. На нем был начат сбор на FPV дроны для военных. Сейчас он продолжается и те, кто поддержат донатами, могут иметь возможность получить интересный лот - серебряное кольцо с камнем Нины Матвиенко. Ее передала на аукцион сама дочь певицы Тоня.

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"Это кольцо для меня очень ценное. Я надеюсь, что оно принесет пользу защитникам и защитницам. Я буду очень рада этому и я знаю, что мама радовалась бы тоже. Слава ВСУ! Слава Украине!" - сказала Тоня.

Все, кто хотят получить такую реликвию от народной артистки Украины, должны сделать донат в размере от 100 гривен. Так автоматически можно попасть в розыгрыш, где впоследствии определят одного победителя. Цель сбора - 500 000 гривен.

Напомним, Нина Матвиенко ушла из жизни 8 октября 2023 года. Ее дочь Тоня все еще переживает эту ужасную потерю. Она подчеркивала, что сожалеет о том, что мало обнимала и целовала маму.

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