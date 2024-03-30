Рекомендуется ограничить потребление сахара до 24 граммов (или шести чайных ложек) в день.

Бывает трудно устоять перед сахаром, когда нас постоянно окружают еда и напитки, полные его - начиная от кофе и пирожных в кафе до фруктового сока и йогурта в вашем холодильнике. При этом Американская кардиологическая ассоциация рекомендует ограничить потребление сахара до 24 граммов (или шести чайных ложек) в день, ведь диета с высоким содержанием сахара приводит к увеличению риска сердечно-сосудистых заболеваний, увеличению массы тела и даже сокращению продолжительности жизни.

Однако заставить себя воздержаться от потребления сладостей нелегко. Издание Parade приводит 10 действенных советов, как уменьшить тягу к сахару.

1. Не пропускайте завтрак

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Как отмечают диетологи, если вы пренебрежете завтраком, то впоследствии, когда проголодаетесь, то скорее всего, потянетесь к чему-то ультраобработанному и насыщенному сахаром.

2. Выберите сбалансированный завтрак

Диетологи советуют убедиться, что в утреннем приеме пищи есть белок, клетчатка и ненасыщенные жиры. Это помогает поддерживать стабильный уровень сахара в крови, уменьшая тягу к сладкому. Примеры таких завтраков включают несладкую овсяную кашу с семенами чиа, овощной омлет или смузи с зеленью и авокадо.

3. Имейте под рукой здоровые закуски

Сбалансированные закуски, которые содержат белок, клетчатку и ненасыщенные жиры, помогут поддерживать стабильный уровень сахара в крови, что уменьшает тягу к сахару. Это может быть горсть орехов, хумус и овощи или цельнозерновые крекеры с несладким арахисовым маслом.

4. Если вы хотите перекусить, сначала сделайте паузу

Иногда бывает привычно потянуться за сладкой закуской просто потому, что вам скучно. Диетологи рекомендуют сделать 10-15-минутную паузу, прежде чем потянуться к перекусу, вместо того, чтобы просто автоматически хватать его, когда захочется. Часто в течение этого времени желание уменьшается или вовсе проходит.

5. Поддерживайте водный баланс

Диетологи утверждают, что соблюдение гидратации в течение дня может помочь уменьшить тягу к сахару. Это объясняется тем, что обезвоживание может маскироваться под чувство голода.

6. Минимизируйте стресс

Когда вы находитесь в состоянии стресса, у вас вырабатывается больше гормонов стресса, таких как кортизол, который усиливает тягу к сладкому. Наличие привычек, которые помогают уменьшить стресс (например, регулярные физические упражнения, медитация и выделение времени на хобби, которые вам нравятся), поможет удержать уровень кортизола от повышения, что помогает предотвратить тягу к сахару.

7. Высыпайтесь

Исследования показали, что недостаточный сон связан с увеличением потребления пищи, поэтому логично, что потребление в том числе продуктов с высоким содержанием сахара увеличится в те дни, когда вы не высыпаетесь.

8. Минимизируйте употребление алкоголя

Если ваша тяга к сахару обычно возникает вечером, это может быть связано с алкоголем, который вы употребляете во время или после обеда, поскольку употребление алкоголя может вызвать повышение аппетита.

9. Ешьте медленно

Диетологи рекомендуют сидеть за столом (а не перед телевизором), есть медленно и уделять время тому, чтобы фактически пережевывать пищу. Эти стратегии должны помочь вам получать больше удовольствия от того, что вы едите, а также быть более внимательными к тому, сколько еды нужно вашему организму. Таким образом вы выйдете из-за стола довольными и меньше захотите перекусить сладким после обеда.

10. Ешьте десерт во время ужина

Если вы любите съесть что-то сладкое после ужина. диетологи рекомендуют съесть десерт во время ужина, а не после. Таким образом меньше вероятность, что уровень сахара в крови резко повысится, и вы позже захотите чего-то еще сладкого.

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