Представителей одной из пород котов считают "гениальными".

Очень много любителей хвостатых интересуются, как научиться дрессировать кота, и при этом не смотрят в корень вопроса, - они забывают о том, что некоторые животные лучше поддаются дрессуре и именно с ними легко работать.

Если вы решили встать на путь дрессуры, то, в первую очередь, должны запастись терпением, а также узнать несколько секретов, которые помогут легко научить животное чему-то новому. В частности, необходимо подобрать правильное место для тренировок - это должно быть тихое пространство, на территории которого животное ничто не будет отвлекать, говорится на StudyFinds.

Кроме того, вам самим необходимо, несмотря на возможные трудности, оставаться спокойными и подбадривать животное.

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Как надрессировать кота - советы и секреты:

не наказывайте животное, если ему что-то не удается, поскольку из-за этого у него могут возникнуть беспокойство и страх;

когда у кота что-то получается - обязательно его похвалите и дайте что-то вкусненькое;

сперва научите животное чему-то простому, например, выполнению такой команды, как "сидеть", а уже потом переходите к каким-то сложным задачам;

делайте четкие и последовательные словесные подсказки и жесты руками и сочетайте их с немедленными вознаграждениями;

тренировки должны быть короткими и приятными. Заканчивайте работу после того, как кот сделает что-то правильное, и вы его вознаградите.

Стоит отметить, что для дрессировки кота вам точно понадобятся настойчивость и терпеливость.

Мы с вами разобрались, как можно дрессировать кота дома, а теперь расскажем, какие же породы этих животных лучше всего поддаются обучению.

Топ-3 пород котов для дрессировки:

1. Сиамская кошка

Тренировать этих кошек одно удовольствие, поскольку они очень социальные и способны быстро осваивать команды, пишет Potluck Pickup.

2. Абиссинская кошка

Эта порода одна из самых популярных в мире, сообщает UnderCover Pet Houses. Отмечается, что эти кошки "гениальные, и их можно научить делать много вещей".

3. Бенгальская кошка

Представителей такой породы называют игривыми и любознательными. По сведениям экспертов, эти коты хорошо умеют изучать трюки, в частности, могут научиться что-то приносить.

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Эксперты объяснили, почему иногда коты буквально "прилипают" к своим хозяевам.

По их сведениям, такое поведение, в частности, может свидетельствовать о том, что животные сложно переживают разлуку. Кроме того, коты могут быть приставучими тогда, когда хотят что-то получить от человека - речь может идти как о внимании, так и о еде.

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