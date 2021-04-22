За эти годы ему насчитали более полумиллиона евро.

В Италии работник больницы, которого пресса уже назвала "королем прогулов", побил национальный рекорд, 15 лет не посещав место работы.

Об этом пишет The Guardian.

Читайте такжеВ Британии чемпионат городских глашатаев впервые в истории проведут молчаЗа эти годы ему насчитали более полумиллиона евро. Сейчас итальянцу уже 67 лет, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и вымогательстве при отягчающих обстоятельствах.

В 2005 году итальянец угрожал директору больницы, чтобы не дать ей внести дисциплинарный протокол за прогулы в соответствующие органы.

Позже директор вышел на пенсию, а мужчина продолжал регулярно получать зарплату. Его неявку не проверяли ни преемник директора, ни работники отдела кадров.

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Автор: Яна Ставская