В Италии работник больницы, которого пресса уже назвала "королем прогулов", побил национальный рекорд, 15 лет не посещав место работы.
Об этом пишет The Guardian.
Читайте такжеВ Британии чемпионат городских глашатаев впервые в истории проведут молчаЗа эти годы ему насчитали более полумиллиона евро. Сейчас итальянцу уже 67 лет, его обвиняют в злоупотреблении служебным положением, подделке документов и вымогательстве при отягчающих обстоятельствах.
В 2005 году итальянец угрожал директору больницы, чтобы не дать ей внести дисциплинарный протокол за прогулы в соответствующие органы.
Позже директор вышел на пенсию, а мужчина продолжал регулярно получать зарплату. Его неявку не проверяли ни преемник директора, ни работники отдела кадров.
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