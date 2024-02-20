В советском обществе существовало множество диетических методик.

В советское время женщины стремились к стройной фигуре так же настойчиво, как и современные модницы. Для этого они прибегали к различным методам похудения, среди которых диеты занимали важное место.

В зависимости от строгости и целей классифицировались советские диеты по номерам. Читайте далее, чтобы узнать, какой номер диеты самый строгий, что нельзя есть при диете номер 4, чем отличается стол номер 1 от стола номер 5, а также, кому назначают 9 стол.

Как худели советские манекенщицы - что важно знать

Одной из самых распространенных в СССР была диета 5, которая ограничивала потребление жиров и углеводов.

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Выделяли тогда и другие эффективные диеты для быстрого похудения. Например, номер 4. Она предполагала исключение из рациона острого, жареного и жирного.

А для пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями назначалась диета номер 9. Основные ее принципы включали:

ограничение потребления легкоусвояемых углеводов (сахар, мед, джемы, сладости);

регулярный прием пищи с определенным интервалом времени;

ограничение потребления животных жиров и холестерина;

включение в рацион питания богатых пищевыми волокнами продуктов.

При такой диете врачи рекомендовали есть овощи, фрукты, отруби и зерновые каши.

Самые эффективные диеты в СССР - перечень

Вот краткое описание основных из советских диет:

Диета 1 . Считалась самой строгой. Была предназначена для тех, у кого были острые заболевания желудочно-кишечного тракта и другие патологии. Направлялась на снижение симптомов заболеваний и помогала восстановлению и заживлению пораженных участков. Основывалась на исключении острой, жирной, копченой и пряной пищи из рациона, а также на частых, но небольших приемах пищи.

. Считалась самой строгой. Была предназначена для тех, у кого были острые заболевания желудочно-кишечного тракта и другие патологии. Направлялась на снижение симптомов заболеваний и помогала восстановлению и заживлению пораженных участков. Основывалась на исключении острой, жирной, копченой и пряной пищи из рациона, а также на частых, но небольших приемах пищи. Диета 2 . Предназначалась для пациентов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения. Включала в себя ограничение жиров, углеводов и пищевых волокон, а также исключение острой и кислой пищи. Должна была соблюдаться под наблюдением врача и подходила для длительного применения.

. Предназначалась для пациентов с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта в период обострения. Включала в себя ограничение жиров, углеводов и пищевых волокон, а также исключение острой и кислой пищи. Должна была соблюдаться под наблюдением врача и подходила для длительного применения. Диета 3 . Рекомендовалась для пациентов с хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей. Предназначалась для поддержания здоровья, а также для снижения риска обострений и улучшения общего состояния организма. Основывалась на ограничении жиров и углеводов, а также на увеличении потребления белка и витаминов.

. Рекомендовалась для пациентов с хроническими заболеваниями печени и желчевыводящих путей. Предназначалась для поддержания здоровья, а также для снижения риска обострений и улучшения общего состояния организма. Основывалась на ограничении жиров и углеводов, а также на увеличении потребления белка и витаминов. Диета 4 . Предназначалась для пациентов с хроническими заболеваниями пищевода, желудка и кишечника в период ремиссии для для улучшения состояния, снижения риска обострений и ускорения процесса выздоровления. Включала в себя исключение острой, жареной и жирной пищи, а также ограничение соли и специй.

. Предназначалась для пациентов с хроническими заболеваниями пищевода, желудка и кишечника в период ремиссии для для улучшения состояния, снижения риска обострений и ускорения процесса выздоровления. Включала в себя исключение острой, жареной и жирной пищи, а также ограничение соли и специй. Диета 5 . Рекомендовалась для пациентов с заболеваниями желчного пузыря и печени. Была основана на исключении из рациона жареного, копченого и жирного, чтобы избежать обострения заболевания и негативного влияния на функционирование печени. Предпочтение при этом отдавалось легкоусвояемым продуктам, богатым белками и углеводами (каши на воде, нежирное мясо и рыба, тертые овощи, фрукты и ягоды).

Так что, советские манекенщицы, как и женщины, которые вели обычный образ жизни, выбирали различные методы для похудения в зависимости от поставленных целей и общего состояния здоровья.

"Очковая диета" - на чем основана

Некоторые из советских женщин прибегали к весьма необычным методам, таким как "очковая диета". Она была основана на предположении, что если носить очки с неправильным диоптрийным стеклом, то это может снизить аппетит и помочь в похудении.

Эффективность данного метода была сомнительной и не подтверждалась научными исследованиями. Некоторые люди могли испытывать дискомфорт и даже проблемы со зрением из-за ношения неправильных очков.

Скорее всего, это был один из множества необычных и нетрадиционных методов, которые популяризировались в определенные периоды времени, но не обладали научным обоснованием и эффективностью.

Таким образом, в советском обществе существовало множество диетических методик, которые по-разному помогали женщинам достигать желаемой стройности и поддерживать здоровье.

Напомним, ранее УНИАН писал, когда и как появились талоны на еду в СССР.

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