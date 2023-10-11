Корица помогает только при похудении, к благополучию она не имеет никакого отношения.

Каждый из нас мечтает о больших суммах на банковских картах. Однако не все готовы старательно и долго работать, чтобы получить желаемое. На помощь приходят разные советы и духовные практики, в том числе и такие как кофе с корицей по четвергам.

УНИАН рассказывает, действительно ли кофе с корицей в четверг может привлечь деньги.

Кофе с корицей - реально ли он работает

Выпить кофе с корицей по утрам - это не только приятный способ пробудиться, но и, как говорят эзотерики, метод для привлечения в свою жизнь благополучия. По их словам, при добавлении приправы в напиток нужно проговаривать такие слова: "Как корица вкус кофе прибавляет, так и денежка у меня прирастает. Да будет так!" Важное условие: пить кофе с корицей по четвергам, так как четверг - это день Юпитера - планеты изобилия, счастья, мудрости и финансового достатка.

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Однако, по словам астролога Влада Росса, все не так радужно, как хотелось бы. В комментарии УНИАН он отметил, что корица только отнимает деньги. Единственное ее полезное свойство - она помогает при похудении. На этом все. А если вы хотите привлечь в свою жизнь деньги без усиленной работы, вам стоит купить камень-талисман, подходящий именно вам.

Кроме того, мольфар Макс Гордеев также не рекомендует пить кофе с корицей или кофе с корицей и кардамоном. А все потому, что корица принесет в вашу жизнь "пикатную нотку", то есть поможет в сексуальной области, но никак не привлечет деньги и удачу.

"Корица с давних времен считается сексуальной палочкой. То есть если вы хотите приворожить или разжечь огонь в отношениях, то используется корица. Она добавлялась в кофе, вино и другие горячие напитки. Если вам нравится мужчина или женщина, то приготовьте им кофе с корицей, и тогда они обратят на вас внимание. Также корица может помочь решить семейные проблемы с физическим контактом. Но она не имеет никакого отношения к привлечению денег. Поэтому я бы не рекомендовал пить кофе с корицей без причины, потому что она несет "пикантную нотку" в вашу жизнь", - сказал Гордеев в комментарии УНИАН.

Как привлечь деньги с помощью магии - эффективный способ

Если вы не знаете, как привлечь удачу и деньги самым легким способом, то мы расскрываем вам все секреты Гордеева. Он рекомендует раз в неделю сжигать лавровый лист. По его словам, именно он несет финансовую энергию:

"Еще с давних времен лавровый лист является сильным финансовым деревом. И если сжигать один лавровый лист на рассвете, то он даст вам очень много энергии. Уже совсем скоро вы увидите колоссальные перемены в жизни. Таким ритуалом вы привлекаете удачу, открываете новые дороги, а именно денежный поток и делаете защиту на здоровье".

Как привлечь деньги - мнение психолога

Психолог Наталья Холоденко говорит о том, что деньги не приходят просто так. Они приходят на что-то.

"Зарабатывание денег - это творчество, как и рисовать картины. А когда ты слишком веришь в магию - это детская позиция, которая еще ни разу никому не помогла. Человек просто тянет время и живет в иллюзии. Иллюзия - это разочарование", - говорит Холоденко.

Она добавила, что психика не воспринимает условные цифры, она расчитана на эмоцию, которую вы испытываете, когда думаете о жизни своей мечты.

Поэтому если вы хотите быстро привлечь деньги, не стоит мучить себя кофе с корицей по четвергам, особенно если вы его не любите. Воспользуйтесь советом мольфара или психолога, тогда благополучие в вашем доме будет обеспечено.

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