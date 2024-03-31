Порошок кориандра - важнейший элемент индийских специй. Его изготавливают из высушенных семян или листьев кориандра в зависимости от предпочтений

Порошок кориандра - это обычная сушеная трава, получаемая из растения, которое на первый взгляд похоже на кинзу. Она придает блюдам свежий аромат без использования морской соли или других приправ.

Индийское карри и аргентинское карри, различные блюда из китайской лапши и соусы чимичурри - все они содержат эту специю. Она не только широко применяется в кулинарии, но и улучшает состояние организма.

Издание Slurrp назвало полезные свойства порошка кориандра, о которых мало кто знает.

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Выводит из организма токсины тяжелых металлов

Мышьяк, кадмий, алюминий, свинец и ртуть могут накапливаться в тканях человека, что может привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, гормональным нарушениям, неврологическим расстройствам, бесплодию и другим осложнениям. Было доказано, что порошок кориандра связывает эти вредные металлы, высвобождая их из тканей и выводя из организма. Исследование показало, что специя помогает удалить стойкие отложения тяжелых металлов, которые сохранялись в организме даже после того, как первые симптомы болезни прошли.

Защищает от окислительного стресса

Окислительный стресс связан с различными дегенеративными заболеваниями, включая рак, болезни сердца, артрит, болезнь Альцгеймера и макулярную дегенерацию. Высокие антиоксидантные свойства этой травы, частично обусловленные флавоноидом кверцетином, защищают организм от повреждения свободными радикалами. Исследование показало, что благодаря высокому содержанию антиоксидантов трава защищает от окислительного стресса.

Уменьшает тревожность

По данным NIH, естественный седативный эффект этой травы может помочь успокоить нервы и улучшить качество сна.

Снижает уровень сахара в крови

Исследования на животных показали, что листья и стебли кориандра могут способствовать снижению уровня сахара в крови. Одно из исследований, опубликованное в Journal of Food Sciences, показало, что при диагностированном диабете растение помогает поддерживать хорошую работу печени и контролировать уровень сахара в крови. Исследователи считают, что полученные данные подтверждают целесообразность использования кориандра в качестве дополнительного средства при лечении диабета.

Предотвращает инфекции мочевыводящих путей

Инфекции мочевыводящих путей могут быть вызваны многими факторами, включая рост бактерий, генетику и диабет. Антибактериальные свойства коринадра могут помочь сохранить мочевыделительную систему здоровой и свободной от нездоровых микроорганизмов в щелочной среде. По данным NIH, порошок семян кориандра также может помочь уменьшить симптомы при мочекаменной болезни. Предполагается, что он поможет облегчить дискомфорт и боль, связанные с ИМП, и ускорить выздоровление

Ранее УНИАН писал, какая специя самая лучшая для здоровья.

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