Кондолиза Райс обогнала Анджелину Джоли и Джулию Робертс

Согласно последним социологическим опросам, рейтинг популярности госсекретаря США Кондолизы Райс значительно превышает рейтинги главы Белого дома Джорджа Буша и вице-президента Дика Чейни. И это несмотря на то, что с момента, когда в январе 2005 года Кондолиза Райс заняла пост госсекретаря США, она ни разу не поставила под сомнение политические решения своего шефа, пишет во вторник Газета GZT.ru.

Более того, в отличие от своего предшественника Колина Пауэлла, Кондолиза Райс поддерживает с президентом Бушем чрезвычайно тесные и доверительные отношения и как минимум раз в день говорит с ним по телефону.

Но вместе с тем Райс обладает удивительной способностью вести себя так, что мало кто отождествляет ее с самыми непопулярными решениями президентской администрации. Например, несмотря на то, что во время вторжения в Ирак Райс занимала пост советника президента Буша по вопросам национальной безопасности, большинство опрошенных (включая самых яростных противников иракской войны) убеждено в том, что госсекретарь США либо имеет самое отдаленное отношение к проблемам Ирака, либо и вовсе тут ни при чем.

В опросе июльского номера журнала Esquire тысячу мужчин попросили выбрать из 14 известных женщин ту, которую они предпочли бы пригласить на ужин. Кондолиза Райс заняла первое место, опередив в этом списке Анджелину Джоли, Джулию Робертс, Дженнифер Энистон, Опру Уинфри и других американок. Сама Райс завила о том, что просто потрясена результатом опроса. "Я совсем не уверена в том, что лично я выбрала бы себя", - призналась госсекретарь.

Газета The Washington Post указывает, что среди тех, кто в Америке положительно оценивает фигуру госсекретаря США, 7 из 10 респондентов говорят о том, что им импонируют либо профессионализм Райс, либо ее личные качества. Все это, по мнению аналитиков, делает госсекретаря одним из возможных фаворитов во время президентской гонки 2008 года. Правда, сама госсекретарь пытается свести на нет все разговоры вокруг ее участия в предстоящих выборах и не перестает повторять, что намерена вернуться в Калифорнию и преподавать в университете. Тем не менее, согласно опросу, проведенному The Washington Post, 54% респондентов сказали о том, что либо сами проголосуют за Райс, либо посоветуют поступить таким образом своим знакомым.

Марк Маккиннон, с 2000-го по 2004 год советник президента Буша по связям с прессой, заявил, что для Кондолизы Райс не составило бы большого труда занять более высокий пост, поскольку, на его взгляд, эта женщина обладает неограниченным потенциалом политика. "Она просто супер: представляет республиканцев, женщина, афроамериканка и к тому же госсекретарь. Не думаю, что на политическом горизонте республиканцев есть звезда ярче и горячее, чем Конди Райс", - убежден Марк Маккиннон.

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