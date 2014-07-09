Умный кот обыграл хазяйку в наперстки

На сайте Vimeo появилось видео, на котором хозяйка играет со своим домашним любимцем в наперстки.

Под одним из трех наперстков находится шарик, хозяйка быстро меняет их местами и кот дважды успешно угадывает правильный наперсток. Еще раз хозяйка добавляет один наперсток, чтобы усложнить задачу, но кот справляется и в этот раз.

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