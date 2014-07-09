Умный кот обыграл хазяйку в наперстки

13:27, 09 июля 2014
Курьёзы
1 0

В Интернете опубликовали видео, в котором кот успешно отгадывает три раза подряд, под каким наперстком находится шарик.

Кіт виграв у наперстки / Кадр із відео

На сайте Vimeo появилось видео, на котором хозяйка играет со своим домашним любимцем в наперстки.

Под одним из трех наперстков находится шарик, хозяйка быстро меняет их местами и кот дважды успешно угадывает правильный наперсток. Еще раз хозяйка добавляет один наперсток, чтобы усложнить задачу, но кот справляется и в этот раз.

Читайте такжеВ США кот защитил ребенка от нападения злого пса

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter