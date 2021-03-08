Очередь в цветочном магазине 8 марта / Скриншот с видео
В Одессе в цветочных магазинах по случаю 8 марта образовались крупные очереди.
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Очевидцы сняли видео в одном из магазинов – оно опубликовано в Telegram-канале XYDESSA. На кадрах можно видеть, что очередь почти целиком состоит из мужчин. Среди них есть даже правоохранители.
Автор видео, девушка, признается, что чувствует себя неловко из-за ажиотажа.
Примечательно, что многие покупатели стоят в очереди без масок.
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