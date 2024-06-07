Одна из них - "Ты никогда не сможешь этого сделать".

Люди-нарциссы умеют тонко подорвать уверенность и самооценку любого с помощью, казалось бы, случайных замечаний. Первый шаг к противодействию этому - понять, что это за фразы и как они используются, пишет HackSpirit.

"Это не просто критика или шутки в ваш адрес – это коварные комментарии, призванные со временем подорвать вашу самооценку", - говорится в публикации.

7 фраз, которыми "атакуют" нарциссы

"Ты слишком чувствительна". На первый взгляд это может показаться безобидным замечанием. Однако это классическая тактика манипуляции, используемая нарциссами. Цель состоит в том, чтобы заставить вас усомниться в своих чувствах и реакциях.

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"Я хочу для тебя только самого лучшего". Удивительно, но одна из самых разрушительных фраз, которые использует нарцисс. Это скрытая тактика манипуляции. Нарцисс использует эту фразу, чтобы оправдать свое контролирующее поведение, создавая впечатление, что он заботится о ваших интересах.

"Ты никогда не сможешь этого сделать". Это мощный инструмент, используемый для подрыва вашей уверенности и самооценки. Нарциссы используют эту фразу, чтобы посеять в вас семена сомнения относительно ваших способностей.

"Я не помню, что говорил это". Это классический метод газлайтинга, призванный заставить вас усомниться в собственной памяти и восприятии. Нарцисс использует эту фразу, чтобы отрицать какую-либо ответственность за свои обидные слова или действия.

"Я не идеален, ты знаешь". Может показаться, что этим утверждением нарцисс признает свои недостатки, но не дайте себя обмануть. На самом деле эта фраза служит двум целям. Во-первых, это тактика отклонения, позволяющая избежать ответственности за обидное поведение. Во-вторых, это завуалированная попытка вызвать у вас чувство вины за то, что вы привлекли их к ответственности.

"Ты просто слишком много думаешь". Это тонкий способ отмахнуться от своих чувств и беспокойств. Говоря вам, что вы слишком много думаете, нарцисс опровергает ваши опасения и заставляет вас сомневаться в себе.

"Ты не можешь пошутить?". Эта фраза может показаться безобидным, но она может стать разрушительным инструментом в арсенале нарцисса. Его часто используют как прикрытие после того, как кто-то сказал что-то обидное или оскорбительное. На самом деле они используют юмор как маскировку своих жестоких высказываний.

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