Суп Уго Чавеса претендует на новый мировой рекорд (фото)
21:57, 16 сентября 2007Курьёзы
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Варили тринадцать часов
Уго Чавес хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Президент Венесуэлы лично приготовил целый котел традиционного венесуэльского супа санкочо, передает 5 канал.
Блюдо Чавеса претендует на новый мировой рекорд, как самый большой котел супа. Огнеупорный котел установили в центре Каракаса: его объем пятнадцать тысяч литров.
|Фото АР
Готовился суп тринадцать часов. Кушанье собственноручно помешивал Уго Чавес. Мясо и овощи для супа готовили семьдесят женщин-поваров. На приготовление рекордного санкочо пошли две тонны воды, три тонны мяса и семь тонн овощей. Рекорд венесуэльцы приурочили к годовщине Министерства продовольствия. А президентским супом накормили шестьдесят тысяч жителей венесуэльской столицы.
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