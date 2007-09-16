Суп Уго Чавеса претендует на новый мировой рекорд (фото)

Уго Чавес хочет попасть в Книгу рекордов Гиннеса. Президент Венесуэлы лично приготовил целый котел традиционного венесуэльского супа санкочо, передает 5 канал.

Блюдо Чавеса претендует на новый мировой рекорд, как самый большой котел супа. Огнеупорный котел установили в центре Каракаса: его объем пятнадцать тысяч литров.

Готовился суп тринадцать часов. Кушанье собственноручно помешивал Уго Чавес. Мясо и овощи для супа готовили семьдесят женщин-поваров. На приготовление рекордного санкочо пошли две тонны воды, три тонны мяса и семь тонн овощей. Рекорд венесуэльцы приурочили к годовщине Министерства продовольствия. А президентским супом накормили шестьдесят тысяч жителей венесуэльской столицы.