Немец взорвал квартиру надувным матрасом

45-летний житель Дюссельдорфа взорвал собственную квартиру надувным матрасом. Помещение опустошено, остальные жители дома временно эвакуированы, при взрыве пострадала трехлетняя девочка, получившая незначительные ожоги, сообщает Express.

Мужчина собирался отправиться на пляж, однако в надувном матрасе обнаружилась дырка. Идти в магазин, чтобы купить специальный клей для резины, владелец матраса не захотел, пожалев денег.

Вместо этого он взял баллон, предназначенный для временной ликвидации проколов в шинах, и задул его в матрас. Спустя некоторое время, мужчина попытался накачать матрас, но не стал использовать ручной насос, а подключил электрический.

Искра от насоса воспламенила газовую смесь в матрасе. Последовал взрыв. Громадная вспышка пламени опалила руку маленькой дочери владельца матраса. Квартира оказалась полностью опустошена, а на лестничной клетке треснула одна из стен.

Лента.ру