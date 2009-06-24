В Киеве массовым тиражом вышла книга Президента Туркменистана о конях

В Киеве массовым тиражом издана книга Президента Туркменистана Гурбангулы БЕРДЫМУХАМЕДОВА «Ахалтекинец – наша гордость и слава» в переводе на украинский язык.

Новое издание выполнено на высоком полиграфическом уровне и отпечатано в одной из лучших типографий Украины, сообщает www.turkmenistan.ru со ссылкой на Государственное информационное агентство Туркменистана (TDH).

Изданная осенью прошлого года книга рассказывает об истории коневодства на территории Туркмении – родины ахалтекинского скакуна, о его тренинге у туркмен, использовании в военном деле и на охоте, о культе лошади, сложившемся в Туркменистане в давние времена, о выдающихся туркменских коневодах-сеисах, ученых-иппологах и зоотехниках, а также о победах туркменских коней на конных состязаниях в Европе начиная с XVIII века. В отдельных разделах представлены 132 скакуна из президентской конюшни, а также советы и инструкции любителям конного спорта.