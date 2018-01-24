В Германии активный противник исламизации страны принял ислам

В Германии один из заметных членов ультраправой политической партии «Альтернатива для Германии» (АдН), известной своей антиисламской риторикой, принял ислам.

Как сообщает the Local, мусульманином стал Артур Вагнер, который до недавнего времени входил в государственный законодательный комитет АдН в Брандербурге. В комментарии СМИ он заявил, что его переход в ислам связан с личными мотивами.

Читайте такжеПапа Римский совершил мессу с мигрантами и беженцамиПереход Вагнера в ислам, как отмечается, выглядит особенно специфично с учетом того, что еще прошлым летом он обвинял канцлера Ангелу Меркель в том, что она допустила «огромную ошибку», открыв границы Германии для беженцев.

На веб-сайте организации АдН в Брандербурге отмечается, что «Ислам не принадлежит Германии», а идеология мультикультурализма представляет серьезную угрозу общественному миру и культурному единству.

В то же время, политик на волонтерских началах участвовал в работе, призванной помочь беженцам интегрироваться в немецкое общество.

В АдН, в свою очередь, журналистам заявили, что не имеют проблем с вероисповеданием Вагнера, поскольку религия является «частным делом». Тем не менее, в партии подтвердили, что Вагнер больше не является членом исполнительного комитета.