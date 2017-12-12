Американец притворился копом ради скидки на кофе и попался настоящей полиции

Житель американского города Буффало, штат Нью-Йорк, притворился полицейским ради скидки на кофе, однако попался настоящей полиции. Об этом сообщает Associated Press.

Как сообщается, мужчина вечером зашел в Starbucks и показал продавцу фальшивый значок и пистолет. После этого он сообщил, что является детективом, и попросил скидку на кофе.

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Потерпев неудачу, американец попробовал зайти в уже закрывшуюся кофейную другой сети. Там он попытался убедить ее сотрудников, что он полицейский, и потребовал открыть заведение.

Впоследствии мужчину задержали уже настоящие полицейские. Ему предъявили обвинения в незаконном проникновении на чужую собственность, в попытке выдать себя за офицера полиции и в угрозах.