Соседи вызвали копов из-за незаконных развлечений: те приехали и присоединились к "нарушителям" (видео)
В американском штате Северная Каролина соседи вызвали полицию из-за незаконной горки, которую соорудили их соседи и которая им мешала.
Проблема в том, что люди решили развлекаться прямо на улице, а это могло мешать водителям машин. Однако когда приехали полицейские и увидели, что все хорошо, решили присоединиться к "нарушителям", передает 24 канал.
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Фото веселых полицейских стали вирусными и заполонили Интернет. Много людей гордятся копами и высказали им свое уважение. Другая часть людей наоборот – осуждает их.
Source: Police Officer Joins Slip 'N Slide Fun by Storyful on Rumble
Как сообщал УНИАН, из Гамбурга, который готовился принять саммит "Большой двадцатки", обратно в Берлин отправили более 200 полицейских, которые устроили бурную вечеринку с алкоголем и сексом на публике.