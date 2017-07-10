Соседи вызвали копов из-за незаконных развлечений: те приехали и присоединились к "нарушителям" (видео)

Проблема в том, что люди решили развлекаться прямо на улице, а это могло мешать водителям машин. Однако когда приехали полицейские и увидели, что все хорошо, решили присоединиться к "нарушителям", передает 24 канал.

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Фото веселых полицейских стали вирусными и заполонили Интернет. Много людей гордятся копами и высказали им свое уважение. Другая часть людей наоборот – осуждает их.

Как сообщал УНИАН, из Гамбурга, который готовился принять саммит "Большой двадцатки", обратно в Берлин отправили более 200 полицейских, которые устроили бурную вечеринку с алкоголем и сексом на публике.