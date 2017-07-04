Ирландский премьер встретил Трюдо в "канадских" носках (фото)

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар встретил главу правительства Канады Джастина Трюдо в красных носках с канадскими символами - кленовыми листьями и конными полицейскими, передает Би-би-си. Трюдо приехал в Ирландию с трехдневным визитом. Он стал первым высокопоставленным гостем из-за рубежа, которого принимает Варадкар.

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Трюдо приехал в Дублин с супругой Софи Грегуар и младшим сыном Адрианом. Он планирует также встретиться с президентом Ирландии Майклом Хиггинсом. В конце неделе канадский премьер отправится на саммит G-20 в Гамбург.

Визит Трюдо в Ирландию обсуждался в мае, когда предшественник Варадкара - Энда Кенни - встретился с премьером Канады в Монреале. Тогда Трюдо надел носки с символикой киносаги "Звездные войны".