Самые нелепые и откровенные наряды звезд Каннского кинофестиваля (видео)

14:07, 19 мая 2017
Курьёзы
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Звезды 70-го Каннского кинофестиваля со всех сил старались удивить.

Знаменитости старались сделать все, чтоб попасть в объективы камер / Фото REUTERS

Красная дорожка – это возможность показать себя во всей красе.

Среди знаменитостей оказались любительницы смелых разрезов и декольте, фанатки гипюра, балетных пачек, а кто-то даже предстал в образе катушки с нитками.

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Кто на Каннском кинофестивале выглядел нелепо или слишком откровенно – смотрите в ролике УНИАН.

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