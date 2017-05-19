Самые нелепые и откровенные наряды звезд Каннского кинофестиваля (видео)
14:07, 19 мая 2017Курьёзы
2021
Звезды 70-го Каннского кинофестиваля со всех сил старались удивить.
Знаменитости старались сделать все, чтоб попасть в объективы камер / Фото REUTERS
Красная дорожка – это возможность показать себя во всей красе.
Среди знаменитостей оказались любительницы смелых разрезов и декольте, фанатки гипюра, балетных пачек, а кто-то даже предстал в образе катушки с нитками.
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Кто на Каннском кинофестивале выглядел нелепо или слишком откровенно – смотрите в ролике УНИАН.
Самые нелепые и откровенные наряды звезд Каннского кинофестиваля
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