Самые нелепые и откровенные наряды звезд Каннского кинофестиваля (видео)

Красная дорожка – это возможность показать себя во всей красе.

Среди знаменитостей оказались любительницы смелых разрезов и декольте, фанатки гипюра, балетных пачек, а кто-то даже предстал в образе катушки с нитками.

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Кто на Каннском кинофестивале выглядел нелепо или слишком откровенно – смотрите в ролике УНИАН.