ЗАГС отказывается регистрировать ребенка по имени… «БОЧ РВФ 260602»

ЗАГС Москвы больше шести лет отказывается выдавать свидетельство о рождении и регистрировать ребенка, которого родители назвали БОЧ РВФ 260 тысяч 602, в интересах самого мальчика, сообщила РИА Новости заместитель начальника главного управления ЗАГС Москвы Татьяна Ушакова.

Родители, в свою очередь, не желают дать своему ребенку другое имя, кроме БОЧ РВФ 260 тысяч 602, которое расшифровывается как "Биологический Объект Человека рода Ворониных-Фроловых, родившийся 26 июня 2002 года".

"Это дело рассматривала не одна судебная инстанция, но все равно родителям было отказано в регистрации ребенка с таким именем. Все это было сделано в защиту интересов самого малыша. Ведь родители должны думать о самом ребенке, как ему жить с таким именем, а не о своих амбициях", - сказала Ушакова.

В тоже время замначальника управления отметила, что закона, который запрещал бы подобные имена, нет. Она добавила, что родители обращались и в Страсбургский суд, там рассматривать дело отказались.