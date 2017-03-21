Под Полтавой автодоровцы забросали ямы землей с обочины (видео)

Из видео понятно, что в Полтаве ремонтники решают проблему ям на дорогах с помощью обычной земли с обочины.

«Асфальт кончился. Где мы сейчас возьмем?» - ответил ремонтник на возмущение водителя, пообещав не оставлять ямы в таком состоянии, а залатать их на следующий день.

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Обсуждая с водителем технологию такого «ремонта» дороги, один из коммунальщиков заметил, что это они «у Харькова научились».

Ролик вызвал очередную волну негодования в социальных сетях относительно качества украинских дорог.

Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!

Как сообщал УНИАН, накануне министр инфраструктуры Владимир Омелян заявил, что с 2018 года в Украине около 120 тыс. км дорог перейдут на баланс местных органов, тогда как в управлении государства, на балансе «Укравтодора», останется не более 50 тыс. км дорог.

«С осени этого года мы планируем внедрить первые пилотные кейсы в областях с передачи дорог в местное управление», – сообщил он.