Енот-"грабитель" хотел украсть сумку с продуктами прямо на глазах у хозяйки (видео)

20:39, 27 февраля 2017
Курьёзы
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Животное выгнало женщину из байдарки и попыталось похитить сумку с едой.

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Женщина вместе с друзьями-туристами путешествовала на байдарках по Северной Америке.

На одной из остановок к группе приблизился енот.

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Животное выгнало женщину из байдарки и попыталось похитить сумку с едой. Однако, хозяйка отогнала зверя.

Как сообщал УНИАН, в Китае пес, убегая из клетки в ветеринарной клинике, освободил еще двух собак.

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