Енот-"грабитель" хотел украсть сумку с продуктами прямо на глазах у хозяйки (видео)
20:39, 27 февраля 2017Курьёзы
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Животное выгнало женщину из байдарки и попыталось похитить сумку с едой.
Наглый енот хотел украсть сумку с продуктами прямо на глазах у владелицы
Об этом сообщается в сюжете ТСН.
Женщина вместе с друзьями-туристами путешествовала на байдарках по Северной Америке.
На одной из остановок к группе приблизился енот.
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Животное выгнало женщину из байдарки и попыталось похитить сумку с едой. Однако, хозяйка отогнала зверя.
Как сообщал УНИАН, в Китае пес, убегая из клетки в ветеринарной клинике, освободил еще двух собак.
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