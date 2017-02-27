Енот-"грабитель" хотел украсть сумку с продуктами прямо на глазах у хозяйки (видео)

Об этом сообщается в сюжете ТСН.

Женщина вместе с друзьями-туристами путешествовала на байдарках по Северной Америке.

На одной из остановок к группе приблизился енот.

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Животное выгнало женщину из байдарки и попыталось похитить сумку с едой. Однако, хозяйка отогнала зверя.

Как сообщал УНИАН, в Китае пес, убегая из клетки в ветеринарной клинике, освободил еще двух собак.