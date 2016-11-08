В одном из районов Москвы установили "виселицы"

Пост с фотографиями виселиц опубликовал журналист Виталий Рувинский на своей странице в Facebook. Причем фото быстро набрали больше тысячи перепостов и вызвали бурные споры в сети.

Читайте такжеВ России двое близнецов остались без отпуска из-за "одинакового" фото в паспорте

Как сообщил изданию ТАСС депутат муниципального округа Люблино Евгений Тимонин, установленные конструкции предназначены для создания "живых" навесов из винограда.

Читайте такжеВ Москве на Красной площади "Пушкин" и "Ленин" устроили потасовку: не поделили клиента

"Эти конструкции находятся в 12-м микрорайоне Марьинского парка, в пешеходной зоне. По задумке департамента природопользования Москвы, на этих бревнах будет обвиваться дикий виноград, а под ними поставят лавочки. Будет такой "живой" навес - от знойной жары", - пояснил депутат.

Время высадки винограда Тимонин уточнить не смог, но установка самих конструкций, по его словам, ведется в рамках благоустройства города.