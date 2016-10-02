В России школьникам задали выучить текст песни "Владимирский централ" - СМИ
23:27, 02 октября 2016Курьёзы
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В Новосибирске (Россия) ученики гимназии №16 с углубленным изучением французского языка теперь изучают творчество барда Михаила Круга.
Иллюстрация / REUTERS
Как рассказали FlashSiberia родители учеников, учитель музыки выдал семиклассникам текст песни "Владимирский централ" и рекомендовал выучить к следующему уроку – как домашнее задание.
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"Мы что-то не понимаем в этой жизни", - пояснили родители.
Руководства гимназии и местный департамент образования пока не комментировали данную информацию.
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