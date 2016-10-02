В России школьникам задали выучить текст песни "Владимирский централ" - СМИ

Как рассказали FlashSiberia родители учеников, учитель музыки выдал семиклассникам текст песни "Владимирский централ" и рекомендовал выучить к следующему уроку – как домашнее задание.

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"Мы что-то не понимаем в этой жизни", - пояснили родители.

Руководства гимназии и местный департамент образования пока не комментировали данную информацию.

Ранее УНИАН сообщал, что в российском интернет-магазине Сarobus продают детскую кроватку в форме ракетной установки "Бук М-1".