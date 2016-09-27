Австралийский комик поделился видео, как кенгуру может быть домашним любимцем

Об этом сообщает ТСН.

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Австралийский комик убедил уже 10 миллионов пользователей интернета в том, что его сограждане играют с сумчатыми, как с домашними любимцами. Кроху, скачущего за ним на видео, зовут Дэмиен.

Он прыгает за хозяином по парку, ходит по магазинам и даже лепит замки из песка.