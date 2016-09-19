Выборы в Госдуму РФ: ТОП-10 самых безумных и нелепых предвыборных роликов (видео)

Видео появилось в YouTube портала inforeactor.ru.

В подборку среди прочих попали ролики кандидатов от "Справедливой России", ЛДПР, "Родины", КПРФ и "Гражданской платформы".

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Например, партия "Справедливая Россия" пытается переманить избирателей на свою сторону, обещая, что рожать на сеновале больше не придется.

А один из кандидатов от партии "Родина" в своем предвыборном видео предлагает отдать предпочтение автомату АК-47 перед новым iPhone, вероятно, ассоциируя себя с тем самым автоматом.

Как известно, выборы в Госдуму РФ состоялись 18 сентября. Несмотря на запрет украинских властей, избирательные участки были открыты и в оккупированном Крыму. В связи с этим ряд стран Запада уже заявили о непризнании этих "выборов" легитимными.

Согласно данным российского ЦИК, при явке в 48% в Госдуму прошли "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия".