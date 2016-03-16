Бездомный из Сан-Франциско получит $100 тысяч за поимку опасных преступников

Мэтью Хэй-Чапмен увидел белый фургон, показанный в теленовостях, и сообщил об этом в полицию.

Трое заключенных центральной мужской тюрьмы округа Ориндж в городе Санта-Ана сбежали 22 января. Через неделю один сдался полиции, а два других попались на глаза бездомному, передает Русская служба ВВС.

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Еще 50 тыс. долларов награды поделят между собой владелец фургона, угнанного беглецами под видом тест-драйва, и два сотрудника супермаркета. Все они дали полиции наводку на беглецов.

Водитель такси, которого преступники удерживали в заложниках неделю, не получит ничего.