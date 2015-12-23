Роман-антиутопия "1984" попал в десятку самых популярных книг в РФ

За год россияне купили 85 тысяч экземпляров. Рейтинг составил РБК на основе данных крупнейших росийских издательств.

Первое место занял роман Бориса Акунина «Планета вода» про Эраста Фандорина (168 тысяч экземпляров). На втором месте по популярности среди россиян оказалась книга Энди Вейера «Марсианин» (107 тысяч экземпляров), фильм по которому вышел на экраны в 2015 году. Третье место со 103 тысячами экземпляров досталось роману Джона Грина «Виноваты звезды». Экранизация этой книги вышла в 2014 году, пишет Медуза.

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В 2014 году роман Джорджа Оруэлла не входил в топ-10 самых популярных книг в России. Тогда рейтинг составлял Forbes.

«1984» — одна из самых известных антиутопий. В нем рассказывается о репрессивном государстве, которое меняет историю так, как ему захочется. Все люди подчиняются укладу, за ними повсюду следят, проявление чувств запрещено. Название книги используется для обозначения любого тоталитарного общества.