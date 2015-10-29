В Китае опаздывающих студентов будут наказывать написанием сложнейшего иероглифа

Профессор Ван Сыцзюнь заставляет таких студентов тысячу раз написать иероглиф "биан", который состоит из 56 штрихов, передает Би-би-си. Само слово "биан" ничего не означает, профессор выдумал его, взяв за основу название блюда из лапши, которое ему как-то подали в Шаньчжи.

Впрочем, пока что наказанию подверглись только двое. Первая студентка сломалась на двухсотом иероглифе, заявив, что она измождена до предела. Она взмолилась о пощаде и уговорила профессора отменить наказание, пообещав, что больше никогда не будет опаздывать.

Другой опоздавший студент попросил видоизменить наказание и взялся нарисовать 100 глиняных воинов из знаменитой терракотовой армии. Он честно выполнил задание, потратив на это 4 часа.

Китайские иероглифы считаются одними из самых сложных в мире по написанию и запоминанию. Они состоят из различных комбинаций восьми основных штрихов, которые вместе составляют слова и целые предложения.

По мнению экспертов, единственный способ выучить китайские иероглифы – это постоянно тренироваться в их написании.

Не удивительно, что студентам часто дают задания писать от руки длинные предложения.

Слово "биан", придуманное Ваном, пока что не значится ни в одном из словарей, однако этот иероглиф уже приобрел большую популярность в интернете.

В китайских соцсетях многие пользователи хвалят профессора за его изобретательное наказание. "Достаточно одного взгляда на этот иероглиф, и сразу пропадает желание опаздывать на урок", - написал один из пользователей популярной сети Weibo.