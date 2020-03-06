В Италии в домах из кранов потекло игристое вино вместо воды (видео)
В итальянской деревне Сеттекани в муниципалитете Кастельветро-ди-Модена в домах из кранов вместо воды потекла странная пенящаяся жидкость красного цвета с фруктовым запахом.
Читайте такжеВ индийской многоэтажке из кранов вместо воды полился алкогольКак пишет издание Daily Star, оказалось, что это не что иное, как игристое вино Lambrusco Grasparossa, которое производят на местном винном заводе.
Выяснилось, что в погребе винного завода возникла техническая неисправность, в результате которой вино попало в трубы акведука.
Городские власти успокоили сограждан, заявив, что жидкость в кранах не представляет опасности для их здоровья.
And yesterday we really laughed. We all needed to laugh. A day to remember. Wine is always the answer#wine#castelvetrodimodena#castelvetro#grasparossa#cantinasettecani#lambruscopic.twitter.com/nOFT3WmA2R— Giorgia Mezzacqui (@GMezzacqui) March 5, 2020
Ранее УНИАН сообщал, как в Ливерпуле мужчина угнал фуру с тремя тысячами бутылок виски.