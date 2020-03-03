Плохой Санта: на Закарпатье вор пытался сбежать из дома через дымоход, но застрял (фото)

Напуганного мужчину достали спасатели.

В поселке Солотвино Закарпатской области злоумышленник пытался скрыться от охранников через дымоход камина, но застрял и начал звать на помощь.

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Как сообщается в Facebook местной охранной компании, инцидент произошел в ночь с субботы на воскресенье в частном доме. Вор разбил дверь, но сработала сигнализация, которая напугала его. Однако уже на следующий день в 5:30 утра вор устроил повторное проникновение. На этот раз он зашел в дом и порубил топором контрольную панель сигнализации.

Несмотря на это сигнал уже поступил к пульту охраны, поэтому в считанные минуты экипаж охранников прибыл на место.

Испуганный человек сначала заперся от охранников на чердаке, а потом решил спрятаться и убежать через дымоход. Однако застрял там и уже через 15 мин звал о помощи.

Пришлось вызывать спасателей и доставать мужчину с помощью спецсредств. Напуганного преступника передали правоохранительным органам.

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