KFC создаст обувь с запахом курицы (фото)

Фанаты Crocs смогут отслеживать появление на полках указанного товара на официальном сайте бренда.

Американская компания быстрого питания KFC будет сотрудничать с брендом обуви Crocs в разработке новой обуви – с запахом курицы. Первую модель представили на неделе моды в Нью-Йорке.

Об этом пишет Business Insider.

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В обуви будет не только запах жареной курицы, но и соответствующий принт в оранжевых оттенках с фирменными куриными ножками KFC.

Планируется, что запах курицы будет на декоративной несъедобной подвеске.

Фанаты Crocs смогут отслеживать появление на полках указанного товара на официальном сайте бренда. По предварительной информации, модель KFC появится в продаже уже весной.

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