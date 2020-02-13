Остановить Боню так и не удалось: в Одессе конь сбежал из зоопарка (видео)

После своего побега конь устроил в Преображенском парке настоящий переполох.

В Одессе из зоопарка сбежал конь по кличке Боня.

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Видео выставил на своей странице в Facebook Владимир Самайчук.

После своего побега конь устроил в Преображенском парке настоящий переполох. Учуяв свободу, животное принялось гонять, что есть мочи.

Коня заметили посетители парка и сняли его "похождения" на видео.

По словам очевидцам, сотрудникам зоопарка поймать Боню так и не удалось. Через некоторое время животное вернулось в зоопарк само.