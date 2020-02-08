Похотливый врач заставлял пациенток проходить ненужные осмотры груди

Шах не всегда надевал гигиенические перчатки для обследований, а в одном из случаев оставил женщину совсем голой.

50-летнего британского врача Маниша Шаха обвинили в сексуальных домогательствах 24 пациенток, которых он уговорил пройти ненужные интимные обследования для собственного удовольствия.

Об этом сообщает The Guardian.

Жертвами врача были девушки и женщины в возрасте от 15 до 39 лет. Чтобы убедить пациенток пройти дополнительные осмотры груди, мужчина использовал яркие примеры больных раком голливудских знаменитостей.

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По словам свидетелей, Шах не всегда надевал гигиенические перчатки для обследований, а в одном из случаев оставил женщину совсем голой.

Его признали виновным осенью 2019 года в совершении 25 сексуальных преступлений против 6 жертв в медицинском центре Мауни на востоке Лондона в период с 2009 по 2013 годы.

Он также осужден за преступления, связанные с 18 другими женщинами в 2018 году. Сейчас врачу грозит минимум 15 лет лишения свободы, расследование продолжается.

Как сообщал УНИАН, в Индии муж потребовал развода с женой после того, как увидел ее в порно-ролике.