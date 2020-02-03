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В США приют для животных ищет волонтеров для объятий с поросятами

12:56, 03 февраля 2020
Курьёзы
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Иллюстрация / REUTERS

Об этом пишет ТСН со ссылкой на Mirror.

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Люди, которые будут обнимать свиней, помогать им социализироваться. В обязанности волонтера будет входить объятия с животными, кормление печеньем, а еще - чесания. На ферме считают, что это поможет поросятам привыкнуть к людям и подготовиться к жизни у новых хозяев.

Кроме сотни свиней, на ферме живут и другие животные. Те желающие, которые хотят помочь жителям фермы, но не могут работать там, могут сделать пожертвование или купить что-то для животных.

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