В Киеве 12-летнему мальчику принесли повестку в армию

Сейчас мама "призывника" намерена посетить военкомат в назначенное повесткой время, поскольку сомневается, что по телефону сможет доказать сотрудникам военкомата, что они ошиблись.

В Киеве старт весеннего призыва в армию ознаменовался курьезом: утром 21 января киевлянке Ирине Костюченко принесли повестку, в которой в армию призывают ее 12-летнего сына.

"Дети в школе, решаю "досыпать" – звонок в дверь. "Вам повестка, – говорит дворник. – Распишитесь!" Я в шоке, без очков, открываю – действительно бумажка, где я одним полуоткрытым глазом вижу имя среднего. Ребенку – только исполнилось 12 лет! Для того, чтобы повестка пришла ему – он, пожалуй, должен возглавить международный наркокартель", – пишет мама "призывника" на своей странице в Facebook, передает "Сегодня".

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Сначала киевлянка подумала, что повестка адресована ее старшему, 20-летнему сыну, который не подлежит призыву, однако, рассмотрев повестку, оказалось, что там указано имя ее сына-школьника. При этом, указан неверный год рождения.

"Среднему, родившемуся в январе 2008-го, система "накинула" 5 лет. Перепутала, пожалуй, "2008" и "2003". Еще одну букву в фамилии исказила", – пишет Ирина Костюченко.

Сейчас мама "призывника" намерена посетить военкомат в назначенное повесткой время, поскольку сомневается, что по телефону сможет доказать сотрудникам военкомата, что они ошиблись.

"И вот теперь я думаю – мне 24 января 2020 в 9:00 появиться самой со свидетельством о рождении и, допустим, справкой из школы, что он учится в 6-А классе, или вместе с "жертвой системы", чтобы убедились? Рост 146 см измерили, вес в 39 кг, заглянули в зубы… А то вдруг "уклоняется" пацан?", – иронизирует киевлянка.