Жена отомстила неверному мужу, провезя его голым по городу на крыше авто (видео)

Необычное зрелище привлекло множество зевак, которые снимали обнаженного мужчину на телефоны.

В Колумбии жена прокатила своего голого мужа на крыше авто в наказание за супружескую измену.

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Жительница колумбийского города Барранкилья поймала своего мужа на супружеской измене, когда тот укрылся с любовницей в отеле, сообщает The Sun.

Женщина заявила, что простит супруга за измену только в том случае, если он разденется догола, ляжет на крышу ее авто и позволит провезти его так по городу.

Мужчина согласился на условия жени. Необычное зрелище привлекло множество зевак, которые снимали обнаженного на телефоны.

В итоге полицейские арестовали изменника за нарушение общественного порядка.

Ранее в центре Одессы был задержан мужчина, который обнаженным бегал по улице и бросался на людей.