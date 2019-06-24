В Канаде забыли разбудить пассажирку после посадки самолета

Женщина проснулась сама в темном и запертом самолете. В авиакомпании подтвердили инцидент.

Авиакомпания Air Canada проводит внутреннее расследование из-за того, что экипаж самолета забыл разбудить пассажирку после приземления. Она осталась спать на своем месте, когда все вышли.

Об этом сообщает theБабель со ссылкой на The Guardian.

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По словам Тиффани Адамс, она проснулась «совсем одна» в «холодном темном самолете после того, как он приземлился в Торонто.

Проснувшись, Адамс пыталась позвонить подруге, но ее телефон разрядился. Зарядить его она не могла, поскольку в самолете выключили электроэнергию. По словам женщины, она была «охвачена паникой».

Адамс подавала сигналы SOS с помощью фонарика, но никто не отреагировал. Позже ей удалось открыть дверь кабины. Там ее забрала бригада, что работала на аэродроме.

В авиакомпании подтвердили инцидент, но отказались комментировать и объяснять, как это могло произойти.