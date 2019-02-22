В сети высмеяли архивное фото главаря "ДНР"

Террористы пытаются скрывать на "официальных" сайтах тот факт, что Пушилин - МММщик.

В сети высмеяли архивное фото нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который до войны был участником финансовой пирамиды МММ.

Читайте такжеНаполеон на Донбассе: в сети высмеяли фото боевика "ДНР"

Снимком в своем Telegram-канале поделился журналист Денис Казанский. "Когда видишь подобные снимки, лучше всего понимаешь дикость происходящего сегодня. А еще понимаешь, что в жизни может быть все, что угодно, и нет невероятных сценариев", — написал он.

"Мог ли кто-то 6 лет назад, проходя мимо этого несчастья, допустить мысль о том, что через несколько лет оно будет называться "главой Донецкой республики?", — добавил журналист.

Ранее в сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова - любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина.