В сети высмеяли архивное фото главаря "ДНР"
09:52, 22 февраля 2019Курьёзы
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Террористы пытаются скрывать на "официальных" сайтах тот факт, что Пушилин - МММщик.
Пушилин был участником МММ / фото соцсети
В сети высмеяли архивное фото нынешнего главаря "ДНР" Дениса Пушилина, который до войны был участником финансовой пирамиды МММ.
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Снимком в своем Telegram-канале поделился журналист Денис Казанский. "Когда видишь подобные снимки, лучше всего понимаешь дикость происходящего сегодня. А еще понимаешь, что в жизни может быть все, что угодно, и нет невероятных сценариев", — написал он.
"Мог ли кто-то 6 лет назад, проходя мимо этого несчастья, допустить мысль о том, что через несколько лет оно будет называться "главой Донецкой республики?", — добавил журналист.
Ранее в сети показали нового "депутата" самопровозглашенной "ДНР". Им стала 21-летняя Мария Богатова - любовница главаря "ДНР" Дениса Пушилина.
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