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Первую речь нового губернатора Калифорнии "сорвал" его двухлетний сын (видео)

17:15, 08 января 2019
Курьёзы
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Под бурные аплодисменты малыша все же удалось забрать / скриншот

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Инцидент произошел, когда отец двухлетнего Датча в своей первой речи на посту губернатора Калифорнии говорил о поддержке семей и образовании для маленьких детей.

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Малыш с соской и пеленкой вышел на сцену и подошел к отцу, который выступал за трибуной. Посидев у него на руках, маленький член губернаторской семьи не захотел покинуть сцену, несмотря на просьбы мамы и старшего брата.

Под бурные аплодисменты малыша все же удалось забрать, а Ньюсом смог завершить речь.

Напомним, Ньюсом одержал победу на выборах губернатора Калифорнии, которые состоялись 6 ноября. 7 января 2019 года он вступил в должность губернатора.

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Теги: #США#Калифорния