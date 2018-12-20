В Токио работали мойщики окон в костюмах собаки и кабана (видео)

Веселую уборку с элементами шоу устроили в отеле.

Встреча собаки и кабана на стене небоскреба - в Токио мойщики окон оделись в костюмы символов года - нынешнего и грядущего и приступили к работе.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

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Веселую уборку с элементами шоу устроили в гостинице, в самом центре города, чтобы подарить гостям и прохожим праздничное настроение.

Почетная роль кабана - символа 2019 года - досталась 20-летнему Юки Мураками. Парень признался, что нервничал, ведь участвовал в трюке впервые. Впрочем, с задачей справился на отлично.