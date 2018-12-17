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Китаец угодил в больницу из-за привычки нюхать собственные носки

17:41, 17 декабря 2018
Курьёзы
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Привычка нюхать снятые носки сослужила китайцу дурную службу

Оказалось, что пациент подхватил серьезную легочную инфекцию, сообщает издание Metro.

Китаец поплатился за свою привычку регулярно нюхать носки — он оказался в больнице с грибком в легких.

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Мужчина по фамилии Пэн из провинции Фуцзянь обратился к врачам с жалобами на кашель и боль в груди. Предложенное лечение не помогло — через неделю состояние мужчины ухудшилось, и он оказался в больнице. Сделав рентген, врачи увидели, что его легкие поражены грибком.

Иммунитет мужчины был ослаблен из-за бессонных ночей после рождения ребенка. Его привычка нюхать снятые носки сослужила ему дурную службу — осевшие на них споры грибка попали в легкие и проросли там, вызвав боль и кашель.

Врачи назначили мужчине соответствующее лечение. По их словам, ему уже лучше, хотя до конца он еще не выздоровел.

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Теги: #носки