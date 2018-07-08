Кот ворвался в политическое интервью и стал героем сети (видео)

Cерьёзный сюжет о политической напряжённости стал интернет-вирусом благодаря общительному животному.

Польский историк и публицист Ежи Таргальский давал интервью голландской телевизионной телекомпании NTR, когда его кот Лисио решил пообщаться с хозяином.

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Пока Таргальский на камеру рассказывал, что все сферы жизни в Польше по-прежнему контролируются людьми из бывшей госслужбы безопасности, животное положило лапы на его руку, а потом вскочило на плечи и принялось тереться о голову и уши, передает TJourmal.

В соцсетях сюжет сравнили с завирусившимся весной 2017 года роликом, в котором в прямой эфир с участием эксперта Би-би-си ворвались его собственные дети.