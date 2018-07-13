Собака "спела" на талант-шоу - покорила жюри и зрителей (видео)
13:01, 13 июля 2018Курьёзы
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Пес одним своим появлением вызвал восторг жюри шоу талантов.
Собака спела на американской "Минуте славы"
Ретривер по кличке Оскар принял участие в американском шоу America's Got Talent.
Собака провыла песню под аккомпанемент пианино, на котором играла его хозяйка Пэм. Фрагмент шоу опубликован на YouTube-канале America's Got Talent.
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В жюри были приятно удивлены способностями собаки. По их словам, именно этого не хватало шоу долгие годы. Оскар и его хозяйка прошли в следующий этап.
По мнению главного судьи конкурса, Пэм нужно научиться лучше играть на музыкальном инструменте.
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