Собака "спела" на талант-шоу - покорила жюри и зрителей (видео)

13:01, 13 июля 2018
Курьёзы
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Собака провыла песню под аккомпанемент пианино, на котором играла его хозяйка Пэм. Фрагмент шоу опубликован на YouTube-канале America's Got Talent.

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В жюри были приятно удивлены способностями собаки. По их словам, именно этого не хватало шоу долгие годы. Оскар и его хозяйка прошли в следующий этап.

По мнению главного судьи конкурса, Пэм нужно научиться лучше играть на музыкальном инструменте. 

Ранее щенок английского бульдога отказался веселиться с другими собаками в тренировочном центре и стал звездой сети.

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