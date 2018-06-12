В Черновцах бабушка "похитила" лавочку и пошла с ней по улице (видео)
11:55, 12 июня 2018Курьёзы
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Пожилая женщина украла лавку с Соборной площади и потащила ее через центр города.
Бабушка тащила лавочку просто по тротуару / 0372.ua
В Черновцах 10 июня пожилая женщина украла лавку с Соборной площади и потащила ее через центр города.
Об этом местные жители сообщили в сети и обнародовали видео, передает сайт 0372.ua.
"Пожилая женщина время от времени похищает скамейки из города. Конечно, выглядит это со стороны очень смешно... однако, жаль таких людей в первую очередь", - говорится в заметке.
Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине мужчина украл с колокольни два колокола, чтобы купить водку.
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