В Черновцах бабушка "похитила" лавочку и пошла с ней по улице (видео)

Пожилая женщина украла лавку с Соборной площади и потащила ее через центр города.

В Черновцах 10 июня пожилая женщина украла лавку с Соборной площади и потащила ее через центр города.

Об этом местные жители сообщили в сети и обнародовали видео, передает сайт 0372.ua.

"Пожилая женщина время от времени похищает скамейки из города. Конечно, выглядит это со стороны очень смешно... однако, жаль таких людей в первую очередь", - говорится в заметке.

Как сообщал УНИАН, ранее на Киевщине мужчина украл с колокольни два колокола, чтобы купить водку.