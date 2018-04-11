"Герой"-пропагандист РосТВ пробрался в больницу к Скрипалю, но остановила его табличка "Осторожно! Мокрый пол" (фото)

18:35, 11 апреля 2018
Курьёзы
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&quot;Герой&quot;-пропагандист пробрался в больницу к Скрипалю, но остановила его

В видео корреспондент канала подходит к закрытой двери, за которой якобы лежит Скрипаль, и указывает на табличку, пишет "Медуза".

"Не входить. Держитесь подальше". Судя по всему, это единственная защита от того смертельно опасного вещества, которое в Англии называют „Новичок“, - говорит корреспондент Виталий Ханин.

На самом деле надпись на табличке переводится как «Осторожно. Скользкий пол».

После выхода этого материала РЕН перемонтировал репортаж, убрав из него упоминание таблички на двери. Фрагмент оригинального видео сохранился в телеграме.

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Теги: #Сергей Скрипаль