"Герой"-пропагандист РосТВ пробрался в больницу к Скрипалю, но остановила его табличка "Осторожно! Мокрый пол" (фото)

В видео корреспондент канала подходит к закрытой двери, за которой якобы лежит Скрипаль, и указывает на табличку.

Российский телеканал РЕН выпустил сюжет про больницу в Солсбери, где находится бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный нервно-паралитическим веществом. В видео корреспондент канала подходит к закрытой двери, за которой якобы лежит Скрипаль, и указывает на табличку, пишет "Медуза". Нашему корреспонденту удалось попасть в больницу, где лечат Сергея Скрипаля. Журналиста задержали и заставили удалить весь материал, однако сотрудникам все же удалось восстановить техническую копию видео: https://t.co/ZqI7ahxTsvpic.twitter.com/tY0Vzfj35L — РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) April 11, 2018 "Не входить. Держитесь подальше". Судя по всему, это единственная защита от того смертельно опасного вещества, которое в Англии называют „Новичок“, - говорит корреспондент Виталий Ханин. Russian TV reporter: "It's securely closed, and here's a sign: No entry - keep your distance. It's the only protection from this lethal substance England is saying is Novichok”



Sign: https://t.co/TMEFADgEripic.twitter.com/Fo6P0XLhXv — Mikey Smith (@mikeysmith) April 11, 2018 На самом деле надпись на табличке переводится как «Осторожно. Скользкий пол». После выхода этого материала РЕН перемонтировал репортаж, убрав из него упоминание таблички на двери. Фрагмент оригинального видео сохранился в телеграме.

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