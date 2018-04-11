"Герой"-пропагандист РосТВ пробрался в больницу к Скрипалю, но остановила его табличка "Осторожно! Мокрый пол" (фото)
Российский телеканал РЕН выпустил сюжет про больницу в Солсбери, где находится бывший офицер ГРУ Сергей Скрипаль, отравленный нервно-паралитическим веществом.
В видео корреспондент канала подходит к закрытой двери, за которой якобы лежит Скрипаль, и указывает на табличку, пишет "Медуза".
Нашему корреспонденту удалось попасть в больницу, где лечат Сергея Скрипаля. Журналиста задержали и заставили удалить весь материал, однако сотрудникам все же удалось восстановить техническую копию видео: https://t.co/ZqI7ahxTsvpic.twitter.com/tY0Vzfj35L— РЕН ТВ | Новости (@rentvchannel) April 11, 2018
"Не входить. Держитесь подальше". Судя по всему, это единственная защита от того смертельно опасного вещества, которое в Англии называют „Новичок“, - говорит корреспондент Виталий Ханин.
Russian TV reporter: "It's securely closed, and here's a sign: No entry - keep your distance. It's the only protection from this lethal substance England is saying is Novichok”— Mikey Smith (@mikeysmith) April 11, 2018
Sign: https://t.co/TMEFADgEripic.twitter.com/Fo6P0XLhXv
На самом деле надпись на табличке переводится как «Осторожно. Скользкий пол».
После выхода этого материала РЕН перемонтировал репортаж, убрав из него упоминание таблички на двери. Фрагмент оригинального видео сохранился в телеграме.