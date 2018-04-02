Киевский прокурор сыграл в телешоу в "бутылочку" на раздевание: сорвал куш, но получил выговор (видео)

Прокурор в телеэфире без одежды играл на деньги, нецензурно выражался и в присутствии своей гражданской жены целовался с другими участницами шоу. Его руководству это не понравилось.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров (КДКП) решила вынести своему коллеге Олегу Билоусу выговор за появление в голом виде на экране телевизора и брань.

Как сообщается на сайте КДКП, прокурор киевской прокуратуры №7 Олег Билоус и его гражданская жена Диана стали победителями реалити-шоу "ЛавЛавСаr". По задумке организаторов, на одном из этапов шоу четыре пары играли в "бутылочку" на раздевание. Именно это, а также применение нецензурной лексики комиссия и вменила Билоусу в вину. Как и то, что, участвуя в конкурсах, он целовался с участницами.

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Как передает сайт Буквы, по мнению членов комиссии, прокурор должен был осознавать, что его могут узнать полицейские, судьи, коллеги, а также другие участники уголовных производств. А ретушь интимных частей тела никак не снимает ответственности с Билоуса. В КДКП подчеркнули, что прокурор должен был избегать "действий, которые могли негативно повлиять на его репутацию" и "повредить авторитету прокуратуры".

Сам Олег Билоус утверждал, что участвовал в съемках в свободное от работы время и не афишировал принадлежность к прокурорскому корпусу. Он также заявил, что передача транслировалась в вечернее время и не была запрещена Нацсоветом по вопросам телевидения. Кроме того, жалоб от населения также не поступало. При этом Билоус пообещал больше так не делать.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров сочла поведение Билоуса нарушением правил прокурорской этики. Ему был объявлен выговор.

Свое участие в программе Олег Билоус объяснил желанием помочь младшей сестре Диане оплатить обучение. Что и сделал, подписав договор об отказе от приза в ее пользу.

Как сообщал УНИАН, недавно шумная вечеринка с бросанием снежков в полицейских обошлась 21-летнему норвежцу тюремным сроком.