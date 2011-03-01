ФОТО: легковушка, автобус и грузовик нашли друг друга - есть раненые

Четыре человека получили травмы в результате столкновении легкового автомобиля, микроавтобуса и грузовика на южном берегу Крыма, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС.

«Фольксваген Жук», «Мерседес-Бенц Вито» и «МАЗ 5516» столкнулись в последний день зимы на 7 километре трассы Ялта-Севастополь.

Пострадали женщина-водитель и девушка-пассажирка «Фольксвагена», а также водитель и пассажир «Мерседеса» - мужчины.

«С многочисленными травмами они были доставлены "скорой помощью" в больницу», - говорится в пресс-релизе МЧС.

По данным ГАИ, водитель легковушки, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущество в движении.

Фото крымской ГАИ