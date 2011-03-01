ФОТО: легковушка, автобус и грузовик нашли друг друга - есть раненые
09:28, 01 марта 2011Крым
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Авария в Ялте из-за женщины
Четыре человека получили травмы в результате столкновении легкового автомобиля, микроавтобуса и грузовика на южном берегу Крыма, сообщила во вторник пресс-служба крымского управления МЧС.
«Фольксваген Жук», «Мерседес-Бенц Вито» и «МАЗ 5516» столкнулись в последний день зимы на 7 километре трассы Ялта-Севастополь.
Пострадали женщина-водитель и девушка-пассажирка «Фольксвагена», а также водитель и пассажир «Мерседеса» - мужчины.
«С многочисленными травмами они были доставлены "скорой помощью" в больницу», - говорится в пресс-релизе МЧС.
По данным ГАИ, водитель легковушки, выезжая со второстепенной дороги на главную, не предоставила преимущество в движении.
Фото крымской ГАИ
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